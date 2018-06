PSG : Pastore pour 18ME à la Roma, accord imminent ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Dimanche, nous vous révélions l’intérêt de l’AS Roma pour Javier Pastore. Ce transfert semble doucement mais surement se confirmer, et prendre forme.

Effectivement, la Gazzetta dello Sport apporte d’importantes précisions au sujet d’un possible transfert du n°27 parisien dans le club de la Louve au mercato. Selon les informations du quotidien italien, Monchi a dégainé une première offre concrète aux dirigeants franciliens afin de s’attacher les services de l’international argentin. Cette offre serait de 15ME + 3ME de bonus à en croire le média transalpin.

Et alors qu’en Italie, on évoquait un problème au niveau du salaire de Javier Pastore, il semblerait finalement que la Roma soit en mesure de s’aligner sur les émoluments du joueur. Effectivement, le récent demi-finaliste de la Ligue des Champions proposerait 4ME par an à Javier Pastore, soit le même salaire que touche actuellement l’ancien joueur de Palerme dans la capitale française. Les cartes sont donc maintenant dans les mains de Nasser Al-Khelaïfi et d’Antero Henrique. Dans l’obligation de vendre afin de rester dans les clous du fair-play financier, le PSG ne prendra peut-être pas le risque de refuser une offre qui convient à tout le monde…