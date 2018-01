PSG : Pastore ne bougera pas, le spécialiste du mercato l'annonce

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Sur le départ, Javier Pastore est toujours un joueur du Paris Saint-Germain après une grosse semaine de mercato.

L’international argentin, en manque de temps de jeu à six mois du Mondial 2018 en Russie, sera-t-il toujours dans l’effectif d’Unai Emery le 31 janvier ? Pour l’heure, rien n’est moins sûr d’autant que l’Inter Milan est toujours très intéressée. Néanmoins, le club nerazzurri souhaite un prêt, pendant que le PSG réclame entre 40 et 50ME. Spécialiste du mercato en Italie, Gianluca Di Marzio estime que le transfert de Javier Pastore en Italie est aujourd’hui peu probable.

« Le joueur argentin gagne beaucoup et le PSG voudra monétiser un départ. Pour le moment, le budget du club nerazzurri est à zéro. Les managers et le coach l’ont clairement fait savoir. Si la stratégie de Suning ne change pas, je ne vois pas comment obtenir de tels joueurs, qui gagnent beaucoup et que leurs clubs veulent vendre » a lancé le journaliste italien. Reste à savoir si les deux clubs pourront trouver un accord à un tarif moins cher que prévu, le PSG ayant totalement exclu un éventuel prêt.