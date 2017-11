PSG : Pastore et le PSG c'est fini annonce cet insider

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Javier Pastore a joué carte sur table samedi après la victoire du PSG face à Nantes, le joueur argentin ayant clairement fait savoir que son départ lors du prochain mercato était ouvertement envisageable. Bruno Salomon, qui connaît bien El Flaco et encore mieux le PSG dont il suit l'actualité au quotidien pour France Bleu Ile de France, l'avoue, l'histoire d'amour entre Javier Pastore et le Paris Saint-Germain va s'achever, le premier renfort historique du PSG sauce Qatar n'ayant plus d'avenir dans la capitale.

« Javier Pastore a donné le blues à une partie des supporters du PSG ce week-end. Il avait un message à faire passer. Il veut jouer, il a des offres, il veut disputer la Coupe du monde et a besoin de temps de jeu. Bref, il n’est pas fermé à un départ au mercato d’hiver. Là, Les Pastoristes l’ont mal pris, ils le pleurent déjà. Ça fend le cœur, mais même si son touché de balle est toujours aussi beau, sa vista magnifique, je me suis fait une raison depuis bien longtemps sur le dossier Pastore surtout à cause de ses blessures à répétition. S’il a une offre, s’il peut prendre du plaisir ailleurs, franchement il faudra se dire adieu. Une fin d’histoire d’amour sans heurts, sans se fâcher. Juste si dire que c’était sympa mais que la flamme n’y est plus. Il faut savoir se séparer », explique Bruno Salomon, dont le jugement est à prendre au sérieux.