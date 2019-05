PSG : Pas de favoritisme pour Ethan Mbappé, recalé à Clairefontaine

Dans : PSG, Ligue 1.

Déterminé à suivre les traces de son grand frère Kylian, Ethan Mbappé porte lui aussi les couleurs du Paris Saint-Germain.

Et comme l’international français entre 2011 et 2013, l’adolescent de 13 ans rêvait de poursuivre sa progression à l’INF Clairefontaine. Le jeune Parisien a donc passé les différentes étapes de détection jusqu’aux derniers jours. Comme nous vous l’indiquions, Ethan Mbappé avait rendez-vous du 22 au 25 avril pour passer le stage probatoire d'admission. Un mois plus tard, le frère de Kylian a malheureusement reçu une mauvaise nouvelle.

En effet, la Fédération Française de Football a publié la liste des joueurs sélectionnés avec un membre du Paris Saint-Germain, mais sans Ethan Mbappé. A croire que l’instance tricolore ne fait pas de favoritisme pour la famille du champion du monde. Ethan Mbappé va donc rester en préformation au club de la capitale.