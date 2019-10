PSG : Paris vs Deschamps, la guerre évitée pour Mbappé

Dans : PSG, Equipe de France.

On l'a appris mardi soir, l'équipe de France a finalement décidé de libérer Kylian Mbappé, lequel n'est pas totalement remis de sa blessure. Le PSG respire mieux.

Samedi dernier en marge du match PSG-Angers, Thomas Tuchel avait clairement expliqué qu’il comptait sur Didier Deschamps pour laisser au repos Kylian Mbappé, le Champion du monde du Paris Saint-Germain se remettant doucement d’une blessure à la cuisse. Mais lundi, non seulement Kylian Mbappé est arrivé à Clairefontaine pour le regroupement de l’équipe de France, mais en plus l’attaquant du PSG a eu droit à une séance de travail avec un préparateur physique des Bleus. Cette situation a provoqué un petit moment de tension entre le club de la capitale et l’équipe de France, même si on était très loin du clash provoqué par le Bayern Munich concernant Lucas Hernandez. En effet, le médecin du Paris SG avait adressé un courrier à son homologue des Tricolores afin que ce dernier ne sollicite pas Kylian Mbappé, au moins pour le déplacement en Islande.

Sentant la grosse pression mise par le Paris Saint-Germain concernant Kylian Mbappé, le staff des Bleus n’aurait pas vraiment apprécié, estimant ne pas avoir à de conseils à recevoir des clubs qui privilégient leurs intérêts par rapport à ceux de l’équipe de France. Mais du côté du PSG on a rapidement voulu calmer les choses indique ce mercredi Le Parisien. Et le club de Nasser Al-Khelaifi a fait savoir au sélectionneur national qu’il s’agissait d’échanges entre médecins et aucunement d’une demande formelle de ne pas faire jouer Kylian Mbappé lors des deux matches qualificatifs pour l’Euro 2020 face à l’Islande et la Turquie. Quoi qu’il en soit, le Paris Saint-Germain a eu gain de cause, puisque son attaquant français a quitté mardi soir Clairefontaine.