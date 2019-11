PSG : Paris vise un joueur de l'Ajax, son nom peut surprendre

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain a souvent convoité des joueurs de l'Ajax Amsterdam sans parvenir à ses fins. Mais la dernière piste en date pourrait tout de même surprendre.

Entre le PSG et l’Ajax Amsterdam on a régulièrement évoqué des coups possibles lors des récents marchés des transferts, cela a notamment été le cas lorsque Frenkie De Jong, annoncé comme tout proche du Paris Saint-Germain, a finalement signé au FC Barcelone. Et cela a également été le cas pour Matthijs de Ligt, lequel a rejoint, lui, la Juventus. Et ce lundi, la presse néerlandaise affirme qu’une fois encore le club de la capitale lorgne du côté de l’Ajax. Dans le collimateur de Leonardo et Nasser AL-Khelaifi, André Onana, le gardien de but du club d’Amsterdam.

C’est le quotidien De Telegraaf qui affirme que le PSG tourne autour du gardien de but international camerounais de 23 ans depuis plusieurs mois. Mais le club de la capitale n’est pas le seul à suivre André Onana, puisque Manchester United et Tottenham seraient également à l’affût pour celui qui est encore lié jusqu’en 2022 avec l’Ajax Amsterdam. Reste quand même que le Paris Saint-Germain a recruté Keylor Navas, jusqu'en 2023, et on voit mal le portier costaricien voir rapidement débarquer un concurrent du standing d’André Onana, d’autant plus qu’Alphonse Aréola n’est que prêté au Real Madrid. De plus, De Telegraaf précise que le club qui voudra s'offrir Onana devra lâcher entre 40 et 50ME. Un tarif forcément conséquent.