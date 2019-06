PSG : Paris veut larguer Neymar, Latour clashe Al-Khelaifi

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Accusé de viol et forfait pour la Copa America, Neymar traverse la période la plus délicate de sa carrière. Et pour se relancer, l’international brésilien souhaite revenir au FC Barcelone, club qu’il a quitté pour rejoindre le Paris Saint-Germain il y a deux ans. Interrogé à ce sujet par France Football mardi, Nasser Al-Khelaïfi a ouvert la porte à un départ de sa superstar. Une position hallucinante pour Bertrand Latour, lequel ne comprend pas comment Paris peut envisager un transfert de son meilleur joueur. Pour le journaliste de RTL, le président parisien marche tout simplement sur la tête.

« Franchement si le PSG en est réduit à penser que Neymar est devenu un problème… Moi je pense que c’est plutôt la solution du Paris Saint Germain. C’est le meilleur joueur de l’équipe est de loin. Si le PSG est suffisamment fort pour pouvoir pousser Neymar sur le côté pour moi c’est hallucinant ! On marche sur la tête ! Je tombe des nues ! Qu’il faille recadrer Neymar sur certains points, c’est une évidence. Déjà on n’aurait jamais dû lui laisser prendre toute cette latitude. Mais c’est lui qui va permettre à Paris de remporter la Ligue des Champions. Alors, on peut lui reprocher d’avoir souvent été blessé, ça c’est vrai mais il faut aussi le soutenir car il est dans une période qui est difficile. C’est ce qui fait la distinction entre les très grands clubs et les clubs qui ont des gros budgets » a balancé le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe dans des propos rapportés par FootRadio.com. Piquant à plusieurs reprises Nasser Al-Khelaïfi, lequel tient assurément les reines dans ce dossier.