PSG : Paris veut Koulibaly, c'est mission impossible !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Si le Paris Saint-Germain a fait d’Allan sa priorité absolue au mercato, le club de la capitale a ouvert d’autres dossiers, à différents postes.

En attaque, Nicolas Pépé est par exemple suivi. Dans le secteur défensif, c’est un autre joueur francophone que Paris vise. En effet, Le Parisien confirme les informations de Téléfoot, en expliquant que Nasser Al-Khelaïfi est bien entré en négociations avec Naples concernant un éventuel transfert de Kalidou Koulibaly. Auteur d’une saison énorme avec l’équipe de Carlo Ancelotti, l’international sénégalais sera néanmoins très délicat à déloger du club italien.

Et pour cause, le président napolitain Aurelio De Laurentiis réclame la coquette somme de 100 ME pour le vendre. « Un montant qui resterait toutefois sujet à négociation, contrairement à la posture très ferme affichée par De Laurentiis. Mais les prétentions napolitaines concernant Koulibaly semblent tout de même très élevées par rapport aux finances du PSG et aux divers objectifs poursuivis lors de ce mercato estival » explique le quotidien francilien, confirmant par ailleurs que Paris fait son maximum pour s’offrir les services d’Allan. Encore et toujours dans le viseur de l’UEFA et de son fair-play financier, Paris ne pourra pas faire de folies. Et il faudra peut-être choisir entre Allan et Koulibaly…