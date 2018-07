PSG : Paris veut Kanté, l’énorme réponse de Chelsea

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Devenu pendant la Coupe du monde l’objectif numéro 1 du PSG au poste de sentinelle, N’Golo Kanté est bien évidemment toujours un joueur de Chelsea.

Et il sera difficile de le déloger d’un club, d’une ville et d’un championnat où il se sent bien, et où il ne voit aucune raison de partir. Mais entre les troubles actuels au sein des Blues, et l’envie démonstrative du PSG de le faire venir, cela a déjà semé le trouble au sein de son entourage, qui est plutôt tenté à l’idée de rejoindre un club très ambitieux, capable de lui offrir un salaire plus élevé qu’à Chelsea, mais aussi une participation à la prochaine Ligue des Champions.

Néanmoins, malgré ses déboires actuels, entre les problèmes administratifs de son propriétaire et l’absence de clarté au sujet du futur coach, les Blues ne perdent pas de vue l’essentiel. Ainsi, selon Paris United, Chelsea a proposé un nouveau contrat à l’international français, avec un salaire largement revu à la hausse pour le convaincre de rester au sein du club londonien. Suffisant pour éviter la tentation PSG ? En tout cas, selon le compte parisien, l’offre proposée n’arrive pas tout à fait au montant que le champion de France est prêt à lui offrir, gage de l’importance de Kanté dans les objectifs de recrutement du club de la capitale.