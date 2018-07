PSG : Paris veut Boateng, le Bayern lui fait un prix d’ennemi

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga, Foot Europeen.

En quête d’un défenseur central supplémentaire, le Paris Saint-Germain a activé plusieurs pistes.

Notamment celle menant à Jérôme Boateng, qui n’a pas caché qu’il avait fait son temps au sein du Bayern Munich, et écouterait les offres à son sujet. Le club bavarois n’y est pas totalement opposé, mais pour le moment, en dehors de quelques touches non concrétisées en Angleterre, le défenseur central a surtout des contacts avec le PSG. Et si jamais le champion de France veut s’offrir le colosse allemand à trois ans de la fin de son contrat, il va falloir y mettre le prix.

Car selon Bild, le club bavarois a prévenu que le départ du Berlinois de 29 ans ne pourrait se faire que contre un chèque de 80 ME. De quoi en faire le deuxième défenseur le plus cher de l’histoire, juste derrière van Dijk acheté la saison passée par Liverpool. Une demande qui, malgré le talent et l’expérience de Boateng, risque de faire fuir tous les candidats. A moins que le Bayern Munich n’attende l’arrivée d’une recrue, comme le Français Benjamin Pavard, pour assouplir ses exigences, et faire une petite réduction à son ami parisien ?