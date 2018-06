PSG : Paris tient une piste pour se débarrasser du bug Jesé

Dans : PSG, Mercato.

En attendant les possibles sanctions de l’UEFA, le Paris Saint-Germain a prévu un mercato estival agité.

Du côté des arrivées, le club de la capitale espère renforcer les postes de gardien, de latéral gauche et de milieu de terrain, sans compter les éventuels départs à compenser. Car dans l’autre sens aussi, il pourrait y avoir du mouvement. Certains éléments ne seront pas retenus, à commencer par Jesé Rodriguez (25 ans) qui n’entrera sûrement pas dans les plans de l’entraîneur Thomas Tuchel. L’attaquant espagnol sort d’un prêt compliqué à Stoke City, qui l’a autorisé à s’absenter à plusieurs reprises pour s’occuper de son fils malade.

De toute façon, l’ancien joueur du Real Madrid, qui avait déjà déçu pendant son prêt à Las Palmas, ne crevait pas non plus l’écran en Premier League. Autant dire que Paris aura du mal à se débarrasser de son joueur sous contrat jusqu’en 2021. A moins que la Fiorentina ne soit prête à se manifester. Selon Tuttosport, Jesé fait partie de la short-list de la Viola qui cherche un ailier. Le PSG n’a plus qu’à croiser les doigts, même s’il sera impossible de récupérer les 25 M€ investis en 2016.