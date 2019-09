PSG : Paris supplie Neymar de faire taire les supporters

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Toujours au Paris Saint-Germain en dépit de ses envies d’ailleurs, Neymar a toutes les chances de débuter la rencontre face à Strasbourg, samedi à 17h30 au Parc des Princes. Une rencontre que l’état-major du PSG redoute, une partie des supporters ayant forcément l’intention de siffler la star brésilienne. Malgré cela, L’Equipe indique que la direction parisienne n’a pas prévu de communiquer officiellement afin de réhabiliter l’ancien joueur du FC Barcelone. En effet, Paris compte sur le talent et les dribbles géniaux de Neymar pour calmer l’atmosphère de manière naturelle.

« Le club ne veut rien forcer. Il souhaite que les choses se fassent naturellement, à partir du terrain. Là où Neymar excelle. Ses dirigeants comptent sur ses exploits, ses performances et son pouvoir créatif afin de « retourner » les supporters, ou au moins mettre en sommeil leur rancœur » indique même le média. Autrement dit, Neymar s’est mis dans la panade tout seul en souhaitant quitter le Paris Saint-Germain cet été, et c’est donc à lui de rattraper la situation en faisant taire le plus vite des supporters qui n’avaient pas manqué de le critiquer, notamment via des banderoles, lors de la première journée de Ligue 1 face à Nîmes. Au virtuose brésilien de jouer…