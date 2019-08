PSG : Paris supplié de recruter à ce poste, et vite

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En s’attachant les services de Diallo, Gueye, Herrera et Sarabia, le Paris Saint-Germain a réalisé un mercato cohérent. Mais aux yeux de nombreux observateurs, le club francilien doit encore se renforcer. Notamment au poste de gardien de but, où Alphonse Areola et Kevin Trapp ne font pas l’unanimité. Pour François Manardo, il est évident que les deux portiers actuels du PSG ne sont pas à la hauteur du club francilien. Reste à voir si Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi parviendront à boucler la venue d’un n°1 en puissance durant le mercato.

« Le problème, c’est qu’on n’a pas encore filé de statut à Areola. Est-ce que c’est un gardien à la mesure d’un club comme le PSG ? Non. Le club ne lui a jamais donné ce statut, qui est primordial, fondamental pour que le mec se sente dans la peau d’un numéro un et que le numéro deux soit dans le rétroviseur. Mais Areola n’est pas à la hauteur du PSG. Si tu le sors, Trapp, qui sort d’une bonne saison avec Francfort, aura besoin d’une place de numéro un. Quand Paris a pris Buffon, c’était pour le vestiaire et l’expérience. Areola savait que Buffon venait en numéro un. Le pouvoir, ça se prend. Mais avec Buffon, j’aurais été Areola, je serais parti. Il a accepté cette situation. Tuchel n’a pas une stratégie claire » a confié le chroniqueur de RMC, lequel estime que Paris mérite un joueur d’un plus grand niveau à ce poste.