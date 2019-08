PSG : Paris s'est faché, les joueurs obligés de signer 35 pages !

Dans : PSG, Ligue 1.

Nasser Al-Khelaifi l'avait confié il y a quelques semaines dans France-Football, certains joueurs parisiens allaient rapidement devoir comprendre que le PSG version Club Med fermait définitivement ses portes. Et dans un style moins brutal, Leonardo a lui aussi fait savoir que le Paris Saint-Germain se devait d'imposer des règles de vie à ses footballeurs, dont certains n'avaient pas réellement un comportement digne d'un joueur professionnel. Et cela s'est rapidement concrétisé si l'on en croit l'hebdomadaire footballistique. En effet, le service juridique du Paris SG a réalisé cet été un document de 35 pages avec les droits et les devoirs des joueurs et du staff du PSG, et ces derniers l'ont signé histoire d'assumer leurs responsabilités.

Et les exigences du Paris Saint-Germain sont relativement limpides. « À l'intérieur ? L'interdiction de gérer ses propres sorties médiatiques sans en parler au club au préalable, interdiction également d'employer des médecins personnels, ou la liste des sports que les joueurs n'ont pas le droit de pratiquer (ski, jet-ski...). Tout le monde a ensuite été invité à signer le document », explique France-Football. Selon une source proche du PSG, les dirigeants du club de la capitale se sont inspirés des règles qui existent déjà à la Juventus et qui permettent à tout le monde de se focaliser sur la seule chose qui compte, gagner des matches.