PSG : Paris s'est encore trompé au mercato, il accuse

Si le mercato du Paris Saint-Germain est globalement salué par les observateurs, la venue d’Idrissa Gueye soulève tout de même quelques questions. Et pour cause, quelle sera la position de l’ancien joueur du LOSC dans le dispositif de Thomas Tuchel, lequel a évolué en 4-3-3 contre Rennes lors du Trophée des Champions en Chine ? Pour Ludovic Obraniak, cela va de soit que Gueye n’est absolument pas un joueur dont le profil correspond à celui d’une sentinelle. Autrement dit, le PSG se serait totalement trompé en misant sur le Sénégalais d’Everton…

« Il y a aussi l’homogénéité du groupe que veut construire ton entraîneur. Si on me dit que le PSG va jouer à deux milieu de terrain, je dis ok, parce que Gueye peut entrer dans ce système-là. Après, si tu restes sur ton 4-3-3, honnêtement, Gueye, il s’inscrit où là-dedans ? Il n’a jamais joué sentinelle, que ce soit à Lille ou à Everton. Ce n’est pas le type de joueur, sachant que le PSG va avoir le ballon 80% du temps, qui va venir entre les deux centraux, se placer correctement pour faire les relances, casser les lignes, ce n’est pas ce type de joueurs-là. Je ne parle pas de qualité intrinsèque du joueur mais d’un joueur qui s’inscrit dans ce qu’a besoin le PSG » a confié le consultant de RMC, bien placé pour savoir de quoi il parle puisqu’il a tout simplement évolué au côté de Gueye au LOSC il y a 10 ans.