PSG : Paris reste magique, ce carton populaire le prouve

Avec une fin de saison nettement moins réjouissante que prévue, entre le manque de suspense en Ligue 1 et l’élimination en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain ne peut forcément pas compter sur une ambiance survoltée au Parc des Princes.

A l’image du silence pendant les premières minutes du match entre le PSG et l’OM avant la trêve. Mais cela n’empêche pas d’espérer des lendemains meilleurs et de pouvoir compter sur un public toujours aussi fidèle et passionné. En effet, le club de la capitale a lancé vendredi dernier sa campagne pour se retrouver sur liste d’attente pour les abonnements de la saison 2019-2020. Et c’est un succès immédiat puisque, en trois jours, le Paris SG s’est félicité d’avoir plus de 11.000 candidats aux précieux sésames pour la saison prochaine.

C’est déjà quasiment le total atteint en 2018, et cela garantit bien évidemment que les rares abonnements qui ne seront pas renouvelés trouveront immédiatement preneurs parmi les inscrits. Autant dire que, une fois encore, le PSG affichera 35.700 abonnés et pourra continuer sa série de plus de 50 matchs à guichets fermés consécutifs. Un vrai carton qui explique aussi pourquoi Nasser Al-Khelaïfi se creuse les méninges pour tenter de trouver une solution afin d’agrandir le Parc des Princes à l’avenir, ce qui n’est pas une mince affaire entre les JO en 2024, le désaccord avec les riverains et les contraintes architecturales.