PSG : Paris regarde la Juventus s’embourber pour Milinkovic-Savic

Considéré comme le milieu de terrain défensif qui monte en Europe, Sergej Milinkovic-Savic est tenu en très haute estime par ses dirigeants.

Si un transfert est possible cet été, notamment en raison de la perte de la place qualificative pour la Ligue des Champions lors de la dernière journée, la Lazio ne bradera clairement pas son international serbe. La Juventus Turin peut en attester puisque, selon la Gazzetta dello Sport, la Vieille Dame a effectué une première offre informelle cette semaine, en mettant 80 ME sur la table. Une proposition qui a été rejetée par le club romain, qui a fait savoir à son prétendant qu’il n’étudierait un transfert qu’en cas d'offre à hauteur de 130 ME.

Des discussions que plusieurs clubs en Europe suivent du coin de l’œil, et notamment Manchester United ainsi que le PSG, qui lorgnent sur Milinkovic-Savic. Si les Red Devils ne devraient pas trop tirer sur la corde après le recrutement déjà quasiment bouclé de Fred (Donetsk) au milieu de terrain, Paris et son directeur sportif Antero Henrique n’ont jamais caché qu’ils appréciaient le profil du Serbe. Au point d’aller atteindre et dépasser les 100 ME afin de mettre enfin un nom au poste de sentinelle ?