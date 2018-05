PSG : Paris refuse 5 ME, un avenir surprise pour cet attaquant ?

Dans : PSG, MHSC, Liga, Mercato.

Compte tenu de la concurrence dans le groupe professionnel, les jeunes issus du centre de formation ont du mal à percer au Paris Saint-Germain.

Pour obtenir du temps de jeu et poursuivre leur évolution, certains décident de partir définitivement ou d’être prêtés. C’est notamment le cas de Jonathan Ikoné (20 ans) que le club de la capitale laisse à Montpellier depuis janvier 2017. Une expérience plutôt positive pour l’attaquant polyvalent, même s’il ne compte que 12 titularisations en Ligue 1 cette saison. La preuve, le président héraultais Laurent Nicollin réfléchit à la possibilité de conclure son transfert. Encore faudrait-il que le PSG accepte de le libérer.

Pour pour le moment, c’est non ! En effet, l’actuel 11e de Liga Gérone a tenté sa chance avec une offre entre 4 et 5 millions d’euros, révèle L’Equipe. Une proposition raisonnable et pourtant refusée. En effet, Paris envisagerait d’inclure Ikoné dans son groupe professionnel la saison prochaine. Sur le point d’être présenté dimanche, le nouvel entraîneur Thomas Tuchel aura sûrement le dernier mot pour le joueur sous contrat jusqu'en 2019. En attendant, on a du mal à imaginer le natif de Bondy exister au milieu des stars parisiennes...