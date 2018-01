PSG : Paris recalé pour cette pépite défensive au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Les performances de Yuri Berchiche et Layvin Kurzawa ne donnent pas totalement satisfaction à Unai Emery cette saison, et les dirigeants l’ont bien compris. L’après-Maxwell est difficile à digérer, et le Brésilien fait partie de ceux dont l’avis doit compter pour le recrutement d’un joueur capable de faire l’unanimité. Ce pourrait être le cas avec un élément très prometteur et que le PSG est allé dénicher en D2 anglaise. Il s’agit de Ryan Sessegnon, latéral gauche de Fulham qui fait tourner déjà bien des têtes à seulement 17 ans. Un montant de 32 ME était évoqué pour faire craquer les Cottagers en ce mois de janvier, mais le propriétaire du club a directement pris la parole pour clore le sujet.

« Comme cela a fait l’objet de beaucoup de spéculations, j’aimerais annoncer que Ryan Sessegnon reste à Fulham et ne partira pas au mercato. C’est un membre important de la famille de Fulham, et nous sommes heureux de l’avoir avec nous pour nous aider dans la lutte à la montée », a fait savoir au Telegraph Tony Khan, qui réagissait aux intérêts annoncés du PSG, mais aussi de Manchester United et de Tottenham. Ce n’est probablement que partie remise pour ces clubs, qui devraient passer à l’action l’été prochain.