PSG : Paris recale Griezmann et Dembélé, ça ne vaut pas Neymar !

Plus que jamais intéressé par le retour de Neymar, le FC Barcelone ne sera toutefois pas en mesure de proposer un deal très attractif au PSG lors du prochain mercato.

En effet, le champion d’Espagne en titre se trouve dans une situation financière délicate, ce qui ne lui permettra pas de poser 150 à 200 ME sur la table pour recruter Neymar. Dans l’esprit des dirigeants catalans, la seule solution envisageable est un échange de joueurs comprenant par exemple Antoine Griezmann ou Ousmane Dembélé. Mais selon le journaliste de la BBC Guillem Balagué, le Paris SG n’est pas intéressé par les deux champions du monde français. Aux yeux de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi, l’ancien Rennais et le natif de Mâcon ne valent pas un Neymar au top de sa forme. Fin du feuilleton ?

« Barcelone aimerait un deal pour récupérer Neymar, du troc. Ousmane Dembele ferait partie de cette opération. Mais le PSG, je vous l’assure, aujourd’hui, n’est ni intéressé par Griezmann ni par Dembélé. En plus, pour faire des échanges, il faut un bon relationnel entre les clubs. Le Barça s’entend bien avec l’Inter, la Juventus, peut-être City, mais pas avec le PSG… Aujourd’hui, Barcelone ne peut qu’attendre et voir ce qu’il se passe plus tard pendant le mercato pour éventuellement tenter quelque chose à la fin du marché. Aujourd’hui, c’est impossible. La seule chose c’est d’essayer de passer par un règlement FIFA. Mais aujourd’hui, le Barça a besoin de 70 ME pour équilibrer ses comptes » a indiqué le journaliste, pour qui il y a plus de chances de voir Barcelone vendre Philippe Coutinho ou Nelson Semedo afin de renflouer ses caisses que de faire affaire avec le Paris Saint-Germain dans le cadre d’un transfert de Neymar…