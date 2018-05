PSG : Paris propose deux ans de contrat à Buffon !

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

A 40 ans, Gianluigi Buffon a annoncé ce jeudi qu’il mettait un terme à son aventure à la Juventus, mais pas qu’il raccrochait les crampons.

Tenté par plusieurs sollicitations venues de l’étranger, le portier italien se laisse encore quelques jours pour se décider. Et comme l’affirmait la presse italienne, le PSG est bien en train de tenter sa chance pour faire venir l’expérimenté gardien transalpin. Le Parisien confirme en effet qu’un contact a bien lieu entre le champion de France et le dernier rempart de la Juventus Turin.

Une offre pour un contrat de deux ans a été effectuée, ce qui démontre le sérieux de la proposition venant de Paris. Cette arrivée bousculerait certes les plans initiaux des dirigeants franciliens, mais correspondrait au désir de faire venir un gardien de but capable d’enfin faire l’unanimité. Une opportunité à ne pas manquer puisque Buffon possède l’énorme avantage d’être libre, et qu’il n’y a donc pas de souci à se faire à ce sujet auprès de l’UEFA et du fair-play financier. Cela représenterait aussi un énorme coup médiatique, pour un joueur qui a encore démontré cette saison qu’il était loin d’être fini, même s’il n’est plus aussi impressionnant qu’il ne l’était au sommet de sa carrière.