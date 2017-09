PSG : Paris prêt à sacrifier Pastore pour la bonne cause

Dans : PSG, Mercato.

Encore et toujours blessé, Javier Pastore voit le PSG enchainer les matchs sans lui, et trouver même son rythme et son organisation.

Le milieu de terrain argentin, qui était persuadé de pouvoir enfin faire une saison pleine, doit déjà déchanter, et il est même parti à Madrid cette semaine pour tenter de se faire soigner ses problèmes au mollet. L’ancien joueur de Palerme pourrait même rejoindre la Chine afin de consulter un spécialiste brésilien à ce sujet, la preuve que le problème est sérieux et durable. A 28 ans, le PSG va peut-être finir par céder celui qui était sa première star du projet qatari, mais n’a que trop peu souvent pu donner la plénitude de ses moyens physiques ces six dernières années.

Résultat, la chaine italienne Sport Mediaset annonce que l’Inter Milan, qui suit le joueur de près, pourrait profiter de cette situation et de l’encombrement offensif pour récupérer Javier Pastore. Le « sacrifice » d'El Flaco permettrait aussi à Paris de se défaire d’un copieux salaire tout en récupérant une petite indemnité de transfert, ce qui ne serait pas de trop dans le cadre du fair-play financier et de l’enquête déjà ouverte par l’UEFA au sujet des dépenses estivales.