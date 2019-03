PSG : Paris porte plainte, Evra écrit à Nasser Al-Khelaifi !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Premier League.

Depuis la victoire de Manchester United contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Patrice Evra est en guerre avec les Franciliens.

Mercredi dernier, après le succès de son ancien club au Parc des Princes, Patrice Evra lançait les hostilités en publiant une vidéo sur laquelle on le voyait en train de fêter la qualification de MU au milieu des invités du club de la capitale. Une publication qui avait rendu fou Jérôme Rothen, qui s'en était pris au jeune retraité de 37 ans sur RMC. L'ancien défenseur avait alors répondu en sortant des menaces. L'affaire s'était tassée ces dernières heures, mais la bataille est repartie de plus belle, puisque le PSG a décidé d'envoyer une plainte à l'UEFA à propos du comportement d'Evra. De quoi rendre fou le principal intéressé.

« Non, je ne regrette rien. Al-Khelaïfi ? Nasser, un grand président comme toi, qui aime ce club, il va falloir que tu sortes la guillotine et que tu coupes des têtes. Ils sont en train de se taper un délire avec ton pognon. Le gars qui a écrit cette lettre, Nasser il faut le virer. Je suis sûr qu'il est au bois de Boulogne avec ton pognon, il se tape un délire sur toi. Ce carré vip, c'est plus la peine d'aller à Hollywood si tu veux voir Leonardo di Caprio, Jay-Z. Même Jean-Paul Belmondo, son chien, il a sa place là-bas. Et des légendes comme Kombouaré, Rai, Valdo, Weah, Pauleta, Ginola, des joueurs qui ont marqué ce club, ils ne sont pas là-bas. Donc arrêtez vos conneries, il va falloir faire un grand ménage Nasser. Vous êtes la risée en ce moment… Le PSG, ça devient un club de baltringues », lance, dans une nouvelle vidéo sur Instagram, l'ancien international français, remettant donc de l'huile sur le feu pour la dernière fois. Pas sûr que cela plaide en sa faveur, même si son image n'a jamais vraiment été au top en France, lui qui fut le capitaine lors de l'épisode de Knysna en 2010, ou qui a encore été viré de l'OM pour avoir frappé un supporter.