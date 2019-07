PSG : Paris plutôt que la Juventus, une surprise venue d'Angleterre ?

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Leonardo l'a confié ce week-end, après la signature du numéro 6 tant attendu, à priori Idrissa Gueye, le Paris Saint-Germain va mettre la pédale douce lors du mercato. Cela n'empêche cependant pas le PSG d'être très attentif concernant le marché des transferts, notamment pour des joueurs expérimentés à des prix raisonnables. Et c'est dans ce cadre que le Paris SG se serait invité dans les négociations en cours entre Tottenham et la Juventus pour Danny Rose.

A deux ans de la fin de son contrat, le défenseur international anglais pourrait rejoindre la Vieille Dame pour un peu plus de 20ME, Maurizio Sarri, passé de Chelsea à la Juventus, appréciant le profil du latéral gauche anglais. Mais selon le Sun, si le club italien semblait tranquille dans ce dossier, ce n'est plus le cas. En effet, le PSG aurait également émis une offre pour Danny Rose, mais légèrement supérieure à celle de la Juve, ce qui pourrait changer la destination de Danny Rose, les Spurs étant en position d'attente dans ce jeu des enchères. Quoi qu'il en soit, ce dossier devra vite évoluer puisque le mercato s'achève le 8 août en Premier League et que Tottenham ne laissera pas partir un défenseur sans en faire venir un autre.