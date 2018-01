PSG : Paris peut oublier cette vente à 40 ME au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Complètement hors du groupe et très loin d’entrer sur le terrain lors des derniers matchs de son équipe, Lucas a reconnu dernièrement que cela sentait la fin de son histoire avec Paris.

L’ancien ailier de Sao Paulo, qui était devenu le Brésilien le plus capé de l’histoire du club, est désormais invité à se trouver un nouveau club. Manchester United et le Bétis Séville se sont renseignés, avec une demande de prêt payant de la part du club anglais. Tottenham est clairement le plus chaud, surtout que le joueur est lui aussi partant pour cette aventure. Toutefois, ce ne sera pas un jackpot financier pour le club de la capitale française.

Selon Le Parisien, le PSG n’est pas dupe et ouvre la porte aux négociations avec la formation londonienne. Le leader de la Ligue 1 a bien compris qu’il lui serait impossible de récupérer les 40 ME voulus pour un joueur qui n’a plus que 18 mois de contrat, est hors de forme, et a besoin d’être vendu pour soulager les comptes parisiens. Une opportunité que les clubs européens ont bien compris, même s’il reste à savoir de combien le PSG est prêt à baisser ses prétentions pour se défaite d’un joueur à la valeur marchande loin d’être négligeable, mais plus utilisé par Unai Emery.