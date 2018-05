PSG : Paris ou pas, Buffon fait un aveu sur son avenir

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Depuis le début de la semaine, la probable arrivée de Gianluigi Buffon au Paris Saint-Germain ne cesse de faire réagir.

Il faut dire que c’est un sacré coup que s’apprête à réaliser les dirigeants franciliens, puisque la signature de l'Italien dans la capitale serait imminente selon la presse italienne. Néanmoins, il faudra s'armer de patience dans les rangs du PSG. En effet, le champion du monde 2006 a expliqué sur Sky Sports qu’il avait besoin de prendre « une semaine pour rester calme » et « analyser » la situation avant de donner son accord au Paris Saint-Germain.

« J’ai vraiment besoin de prendre une semaine pour rester calme et analyser tous les éléments. Ce ne sont pas des choix simples, un sportif de quarante ans doit veiller à être rationnel et à ne pas choisir dans l’émotion. Je me dois de prendre des décisions raisonnables » s'est justifié Gianluigi Buffon, qui redoute certainement de faire la saison de trop à 40 ans. Mais son désir de briller en Ligue des Champions, seul titre majeur manquant à son gigantesque palmarès, pourrait permettre au PSG de rafler la mise. Et cela malgré l’intérêt de Liverpool, mais également du Real Madrid…