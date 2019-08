PSG : Paris ou Barcelone pour Neymar, le Brésil s'en fout

Dans : PSG, Ligue 1, Foot Mondial.

Depuis le 5 juin dernier, et sa sortie sur blessure lors du match amical entre le Brésil et le Qatar avant la Copa América, Neymar n’a plus joué le moindre match.

Blessé à la cheville droite, le Ney n’a pas encore porté le maillot du Paris Saint-Germain cette saison. La faute à son avenir incertain, mais aussi à sa santé, sachant qu’il « suit un programme de rééducation personnalisé » sans être écarté du groupe, selon Leonardo. Malgré tout, le Brésil refuse de se passer de sa star lors de la rentrée internationale de septembre. Puisqu’en vue des rencontres amicales face à la Colombie et le Pérou, Tite a bel et bien sélectionné son attaquant de 27 ans. Un choix qu’il assume, après avoir jugé la condition physique du Ney, son niveau technique et son état émotionnel.

« J’ai discuté avec lui et nous avons pris en compte trois aspects. Il est calme, heureux, et il travaille depuis un moment, même s’il ne peut se consacrer au travail tactique. Je ne me passerai pas d’un athlète du niveau et de la qualité de Neymar. Son avenir à court terme ? Il sait qu’il y a un terrain d’entente possible. Et maintenant, c’est au PSG de le définir », a lancé, en conférence de presse, le sélectionneur de la Seleçao, qui espère désormais retrouver un Neymar libéré (et transféré ?) au cours du mois prochain.