PSG : Paris ne peut pas rêver plus grand en Europe, Djorkaeff s'explique

Alors que le Paris Saint-Germain rêve encore et toujours de remporter la Ligue des Champions, Youri Djorkaeff s'est quelque peu montré pessimiste pour cette saison.

En gagnant cette semaine contre Liverpool lors de la cinquième journée de la phase de groupes de la C1 (2-1), le club de la capitale française s'est ôté une belle épine du pied. Désormais, le PSG a son destin en main puisqu'une victoire contre l'Etoile Rouge de Belgrade, le 11 décembre prochain, l'enverra directement en huitièmes de finale. Un moindre mal après la défaite inaugurale contre les Reds en septembre (2-3). Mais cette perpétuelle difficulté en Ligue des Champions prouve que Paris n'est pas encore prêt à soulever la coupe aux grandes oreilles. C'est en tout cas l'avis de Youri Djorkaeff.

« Est-ce que gagner tous les matchs dans la Ligue 1 est une bonne chose ? Non. Le Paris Saint-Germain a besoin aussi d’un Marseille fort, d’un Lyon fort, d’un Lille fort, pour pouvoir avoir des matchs difficiles et arriver en Champions League avec un niveau déjà préparé. Aujourd’hui, au PSG, il manque quelque chose pour remporter la Ligue des Champions. Le club a 48 ans, c’est très jeune, il faut du temps, il faut de la patience, il faut de la volonté, et il faut aussi beaucoup de caractère. Sans ça vous ne gagnerez jamais la Champions League », a lancé, sur Perform Group, l'ancien Parisien, qui estime donc que les dirigeants qataris devraient avoir plus de patience avant de voir leur club au sommet du football européen.