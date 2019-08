PSG : Paris ne gagnera pas la C1 cette saison, une étonnante annonce

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Plus que le titre de Champion de France, ou les coupes nationales, c'est sur la Ligue des champions que le parcours du Paris Saint-Germain sera jugé lors de cette saison 2019-2020 qui a débuté par un succès dans le Trophée des champions. Car après la catastrophique élimination face à Manchester United, Thomas Tuchel et ses joueurs savent qu'ils doivent impérativement faire nettement mieux. Mais ce samedi, dans Le Figaro, Youri Djorkaeff, désormais ambassadeur du PSG, estime que le club de la capitale n'a aucune chance de remporter la C1 en fin de saison. Pour le champion du monde 98, le Paris Saint-Germain a encore trop de choses à régler.

Et le Snake d'en dire plus. « Une saison réussie pour le PSG ? Ce sera d’abord conserver le titre en Ligue 1. Pour ce qui est de la Ligue des champions, je pense que le club n’est pas encore prêt pour la gagner. Là où il était le plus proche, c’était en 2014, quand il n’était pas autant attendu qu’aujourd’hui. Depuis, la presse est devenue tellement forte que le club ne parvient plus à se construire, il n’absorbe pas cette pression. Gagner la Coupe d’Europe demande du temps. Pour le moment, il y a des équipes mieux préparées que le PSG », fait remarquer Youri Djorkaeff. Sympa l'ambassadeur...