PSG : Paris ne considère pas Timothy comme un Weah

Dans : PSG, Ligue 1.

Professionnel au Paris Saint-Germain depuis juillet dernier, Timothy Weah n’a pas encore intégré le groupe d’Unai Emery. Mais il possède déjà un certain statut au club francilien.

Et pour cause, celui qui fêtera ses 18 ans jeudi est le fils de « Mister George », l’ancienne gloire du PSG. Autant dire Weah Junior n’est pas un jeune comme les autres, lui qui était invité en compagnie de Kylian Mbappé pour un déjeuner avec son père, récemment élu président du Liberia, et le chef d’État français Emmanuel Macron. Pourtant, sa mère Clar assure que la direction parisienne ne le chouchoute absolument pas.

« Timothy n’est pas George Weah. Nous avons un bon staff au PSG qui rend les choses faciles pour lui. Il n’y a pas la moindre connexion avec George Weah, a-t-elle certifié au média Le Parisien. Timothy est très fort, il sait que son père était une superstar et il veut suivre son propre chemin. Grâce au PSG et à ses coéquipiers, il le fait extraordinairement bien. » Titulaire en huitièmes de finale de la Youth League mardi, l’avant-centre américain n’a pas pu empêcher la défaite du PSG contre le FC Barcelone (1-0).