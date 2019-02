PSG : Paris n'était pas motivé, Bernard Tapie minimise la victoire de l'OL

Dans : PSG, OL, Ligue 1.

Dimanche soir, l’OL s’est imposé face au PSG au terme d’un match enlevé et spectaculaire au Groupama Stadium. Une rencontre qui a confirmé que l’équipe de Bruno Genesio était toujours présente dans les grands rendez-vous. Au contraire, cette défaite du PSG inquiète déjà certains observateurs avant le choc européen face à Manchester United. Néanmoins, Bernard Tapie se veut résolument optimiste pour le club de la capitale française. Selon l’ancien patron de l’Olympique de Marseille, c’est avant tout car le PSG manquait de motivation qu’il s’est incliné en terres lyonnaises.

« Quand j’entends que le PSG est démuni, ça me fait sourire… Ce sont des choses qui arrivent. Quand tu es joueur, que tu as beaucoup d’avance, que tu vas affronter une grande équipe d’Europe, c’est comme ça… c’est inconscient… tu te ménages » a expliqué le boss de La Provence sur Europe 1, avant de commenter l’actualité du PSG et notamment l’éventuelle arrivée d’Arsène Wenger dans un futur plus ou moins proche. « Wenger au PSG ? Non. Ce ne serait pas une bonne idée. Il ne faut pas une star, un nom du football. Ce n’est jamais bon d’empiler les grands noms. Mais je suis serein pour le PSG, ils vont faire un grand match face à Manchester United ». Espérons pour les supporters parisiens que Bernard Tapie ait raison. Même si du côté de l’OL, on ne validera évidemment pas cette théorie.