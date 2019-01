PSG : Paris mis en alerte rouge face à ce danger XXL en Europe

Dans : PSG, Ligue des Champions, Premier League.

Le 12 février, le Paris Saint-Germain jouera un match capital pour son avenir européen sur la pelouse de Manchester United en Ligue des Champions.

Et l’affaire ne sera pas simple pour les partenaires de Neymar, tant l’équipe anglaise a retrouvé des couleurs depuis le départ de José Mourinho. Bien placé pour parler de Manchester, l’entraîneur de Leicester Claude Puel a d’ailleurs mis en garde le PSG avant ce choc au sommet. Selon l’ancien entraîneur de Nice, Paul Pogba pourrait notamment jouer un vilain tour au club de la capitale française. Même si le champion du monde ne sera évidemment pas le seul joueur à surveiller de près…

« Manchester, c’est assez particulier depuis le changement d’entraîneur et le départ de Mourinho. Cette équipe de Manchester United performe avec un grand Pogba, il est devenu le véritable leader qu’il devait être, il a été positionné un peu plus haut, en numéro 10 et il a pris son rôle à cœur. Il est énorme dans ses matches. Toute l’équipe a suivi autour de leur nouveau manager, c’est une tout autre équipe et ça va être très costaud pour Paris » a confié le manager des Foxes, interrogé sur Canal Plus. Une équipe avertie en vaut deux…