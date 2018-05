PSG : Paris met 40 ME pour un défenseur, la Juventus refuse

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Recruté en janvier 2017 par la Juventus, Mattia Caldara n’a pourtant toujours pas disputé le moindre match sous le maillot du champion d’Italie. Dans l’accord entre les deux clubs, la Vieille Dame avait accepté de renvoyer le défenseur central à son club de Bergame pour un an et demi. Résultat, après une saison intéressante au sein de l’Atalanta, l’international italien de 24 ans va rejoindre la Juventus cet été. Transféré pour 19 ME dont 4 ME de bonus éventuels, Caldara fait toutefois l’objet d’un intérêt plus qu’appuyé de la part du PSG. En effet, ce jeudi Calcio Mercato annonce que le PSG a fait savoir à la Juventus qu’il était prêt à poser 40 ME sur la table à la fin de la saison pour récupérer le défenseur central.

Mais selon le média italien, la formation du Piémont a refusé l’idée même de vendre son futur défenseur central, les dirigeants italiens faisant de lui un joueur important pour l’avenir du club. Mais ce dossier n’est probablement pas terminé, puisque Calcio Mercato affirme que le PSG n’a pas dit son dernier mot, et pourrait repasser à l’action à son sujet dans les prochaines semaines. Toutefois, il n’est pas certain que le champion de France insiste autant que cela, le recrutement d’un défenseur central étant certes envisagé, mais pas jugé comme prioritaire en vue de la saison prochaine.