PSG : Paris mérite d'avoir un club au sommet, les premiers mots de Buffon

Dans : PSG, Mercato.

Le PSG a officialisé ce vendredi la signature de Gianluigi Buffon. Un recrutement d’ampleur chez une référence mondiale à ce poste, et ce depuis plusieurs années. A 40 ans, le portier italien relève un défi inédit pour lui avec son engagement au sein du champion de France, afin d’enfin réaliser son rêve de remporter la Ligue des Champions, le principal trophée qui manque à son palmarès. Avant sa conférence de presse qui aura lieu lundi, l’ancien dernier rempart de la Juventus a confié ses premières impressions au sujet de son arrivée à Paris.

« C’est avec un grand sentiment de bonheur que je rejoins le Paris Saint-Germain. Pour la première fois de ma carrière, je quitte mon pays et seul un projet aussi ambitieux pouvait m’amener à prendre une telle décision. Je remercie le Club et le Président de leur confiance. Pour avoir suivi son incroyable progression ces dernières années, je sais les rêves qui habitent le Paris Saint-Germain et tous ceux qui le portent dans leur cœur. Je vais apporter toute mon énergie, toute mon expérience et toute ma soif de victoires pour aider mon nouveau club à atteindre les très grands objectifs qu’il s’est fixés. Avec mes coéquipiers et nos supporters, nous allons partager des émotions fantastiques au Parc des Princes et dans tous les stades où nous irons représenter Paris, cette ville merveilleuse qui mérite de voir un jour son club au sommet du football international », a livré Gianluigi Buffon, dans la foulée de sa signature pour un an, et une autre année en option, au PSG.