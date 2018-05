PSG : Paris le veut, Fred fait un aveu avant le mercato !

Dans : PSG, Mercato.

Un peu à l’aveugle en ce moment en raison de l’attente de la décision de l’UEFA au sujet du fair-play financier et des sanctions qui pourraient en découler, le PSG a néanmoins avancé cette semaine.

Désormais, son entraineur pour la saison prochaine est officiellement connu et il ne fait aucun doute que les pistes travaillées le sont en accord avec Thomas Tuchel. Cela semble clairement être le cas avec Fred, qui disputera la Coupe du monde avec le Brésil, et pourrait connaître un été encore plus agité en changeant de club. Le milieu défensif, annoncé comme une cible du PSG, a en tout cas confirmé qu’il avait émis le désir d’être transféré, et que les intérêts à son sujet venaient d’Angleterre et de France. Voilà qui corrobore parfaitement les informations sorties récemment, et qui faisaient état du PSG et de Manchester United comme principaux prétendants à sa venue.

« Ça fait cinq ans que je suis ici. J’ai été très clair avec le club en disant que je suis heureux, mais que j’ai envie de faire un bond dans ma carrière. Je crois que je dois changer, je rêve de jouer dans les clubs majeurs d’Europe. Je pense que c’est le moment pour moi, je le dis clairement. Il y a des clubs intéressés en Angleterre et en France. Le club ne va pas me libérer comme ça, j’ai un contrat jusqu’en 2021. Dès que je rentrerai de la Coupe du Monde, on se réunira et on discutera pour trouver une solution », a expliqué Fred à Spor TV. Pour se payer Fred, les clubs intéressés devront certainement lâcher 60 ME, soit le prix annoncé de sa clause libératoire.