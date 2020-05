PSG : Paris le renvoie à la maison, bonne chance !

Dans : PSG.

Lors du prochain mercato, le Paris Saint-Germain devra gérer plusieurs dossiers épineux au poste de gardien de but.

Bien évidemment, Keylor Navas est le titulaire indiscutable de Thomas Tuchel et il le restera. Mais derrière le Costaricien, ça se bouscule. Prêté sans option d’achat au Real Madrid, Alphonse Areola va effectuer son retour au sein de son club formateur mais ne devrait pas être conservé puisque le Français souhaite un rôle de titulaire. Quid alors de Sergio Rico, l’actuelle doublure de Sergio Rico ? Lui non plus ne devrait pas faire de vieux os au PSG puisque selon les informations d’Estadio Deportivo, Leonardo, Nasser Al-Khelaïfi et Thomas Tuchel ont acté le choix de ne pas lever l’option d’achat à 10 ME de l’Espagnol, particulièrement décevant lors du match entre Paris et Bordeaux le 23 février dernier.

Sous contrat avec le club andalou jusqu’en juin 2021, Sergio Rico va donc reprendre la direction du FC Séville. Problème : l’entraîneur sévillan Julen Lopetegui ne compte absolument pas sur l’actuelle doublure de Keylor Navas au PSG pour la saison prochaine. Effectivement, l’ancien sélectionneur de l’Espagne est satisfait par Tomáš Vaclík en tant que titulaire et par l'international marocain Yassine Bounou comme doublure. C’est donc une véritable galère qui attend Sergio Rico, lequel sort d’une année contrastée durant laquelle il a peu joué avec le Paris Saint-Germain, et qui va devoir se trouver un nouveau club. Heureusement pour lui, l’Espagnol est encore jeune (26 ans) et pourrait donc trouver son bonheur en Liga même si pour l’instant, aucune piste sérieuse n’a filtré pour celui qui rêvait de poursuivre l’aventure au Paris Saint-Germain au-delà de cette année, même avec un rôle de remplaçant…