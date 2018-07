PSG : Paris lâche une offre de folie, Bonucci dit oui !

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Il y a un an presque jour pour jour, Leonardo Bonucci claquait la porte de la Juventus pour signer au Milan AC à la surprise générale.

Annoncé comme la tête d’affiche du nouveau projet lombard, le défenseur italien n’a pas pu remplir ce rôle, sachant que sportivement comme financièrement, le château de cartes du Milan AC s’est écroulé. Cela pourrait provoquer un nouveau changement majeur dans la carrière de Bonucci, qui négocie actuellement pour une arrivée au PSG. Désireux d’avoir la possibilité de jouer avec trois défenseurs centraux, Thomas Tuchel souhaite un nouveau joueur dans ce secteur de jeu.

Et malgré l’âge assez avancé de l’Italien, Paris est prêt à le convaincre de venir avec très belle augmentation de son salaire. Selon le Corriere dello Sport, le joueur formé à l’Inter Milan pourrait voir ses gains passer de 7,5 ME par an, à 10 ME, ce qui en ferait directement l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif. Son agent était en discussions avec les dirigeants parisiens cette semaine, et ce salaire, associé à la perspective de jouer la Ligue des Champions et de retrouver son ami Gianluigi Buffon, ont largement suffi à convaincre le joueur. Reste à trouver un terrain d’entente avec le Milan AC, pour qui Bonucci demeure une tête d’affiche. Sa vente rapporterait gros, mais ferait aussi très mal au moral des tifosis.