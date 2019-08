PSG : Paris joue la carte Mbappé pour s’offrir Dembélé !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Tandis que le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain n’ont toujours pas trouvé d’accord pour le transfert de Neymar en Catalogne, de nombreux protagonistes agissent afin de trouver des solutions. Parmi eux, Kylian Mbappé et Marquinhos, qui jouent les VRP de luxe afin d’assurer la succession de Neymar dans la capitale française. En effet, Soccer Link affirme ce mercredi que les deux Parisiens tentent actuellement de convaincre respectivement Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho, lesquels pourraient faire partie du deal, de signer au PSG.

« Kylian Mbappé tente activement de faire venir Ousmane Dembele. au sein de l’effectif de Thomas Tuchel. Les deux joueurs sont régulièrement au téléphone et le numéro 7 parisien tente de le séduire. Très apprécié par Leonardo, Phiillipe Coutinho souhaite rallier le club de la capitale. Pisté depuis des années par le PSG, le brésilien n’est plus en odeur de sainteté en Catalogne. Marquinhos, son ami et coéquipier en sélection, lui vante les mérites du projet parisien. Ce dernier est très réceptif puisqu’il aimerait venir à Paris cet été » indique le média. Reste que selon les dernières tendances, Ousmane Dembélé, dont le profil est adoré par Thomas Tuchel, ne souhaitait pas quitter Barcelone. Au contraire de Philippe Coutinho…