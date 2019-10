PSG : Paris humilié, Tuchel l'avait senti venir

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le 6 mars dernier, le Paris Saint-Germain chutait lamentablement à domicile contre Manchester United (1-3), trois semaines après un probant succès (0-2) à Old Trafford. Une nouvelle fois, les Parisiens ne parvenaient pas à dépasser les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Cette soirée chaotique face aux Anglais était difficilement prévisible au vu de la maîtrise affichée par le PSG au match aller. Mais dans une interview accordée à BeIN SPORTS, Thomas Tuchel a indiqué qu’il avait senti venir gros comme une maison ce véritable désastre en respirant l’atmosphère de cette rencontre dans les vestiaires avant le match.

« Ce jour-là, on pouvait percevoir qu’il existait une possibilité que cela devienne difficile de se qualifier. On pouvait le sentir dans le vestiaire. Mes joueurs voulaient montrer au monde entier que cette année était la leur. C’était un peu comme aux séances d’entraînements. Un peu trop d’efforts, un peu trop de concentration. Tout ce qu’un coach a l’habitude d’apprécier ! Là, quelque chose clochait. On en faisait trop, je l’ai senti. Mais je ne voulais pas en faire toute une histoire. J’ai essayé de ne transmettre que du positif : ‘Allez, on a confiance, on va le faire…’ Mais ce que je savais au fond de moi c’était : ‘S’il vous plaît, il faut qu’on y arrive… Je ne veux pas savoir comment mais s’il vous plaît, faufilez-vous ! » a commenté l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Espérons pour le champion de France que cette année, l’Allemand saura trouver les mots pour remobiliser tout le monde s’il parvient à déceler une catastrophe en approche.