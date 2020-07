PSG : Paris gronde, l’argent promis par Al-Khelaïfi a disparu

Dans : PSG.

Au mois de mars, la terrible pandémie de coronavirus a pris l’ensemble du monde du football de court en France.

Que ce soit au niveau des supporters, des clubs ou des joueurs, un vent de panique a régné au moment de l’arrêt définitif des compétitions. Dans de nombreux clubs, aucun accord n’a été trouvé avec les joueurs pour une baisse des salaires. Durant cette période, un autre sujet a occupé les présidents de Ligue 1, à savoir les négociations avec les supporters pour savoir de quelle manière les clubs allaient dédommager les fans ayant acheté leurs tickets pour les matchs encore à disputer ou encore les abonnés. Comme Marseille, le Paris Saint-Germain a opté pour des remboursements sous forme d’avoir en ce qui concerne les matchs de Ligue 1 et un remboursement pur et simple pour les finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue, face à l’ASSE et l’OL.

Mais selon les informations récoltées ce mardi par le journal L’Equipe, l’argent promis par Nasser Al-Khelaïfi tarde à arriver sur les comptes bancaires des supporter concernés. « S’ils ont été sollicités très tôt pour s’engager pour la saison 2020-2021, certains fidèles regrettent de ne toujours pas avoir touché l’avoir promis par le club en raison de l’arrêt du championnat » explique le média, qui précise que le PSG ne traiterait pas vraiment tous ses abonnés de la même façon. En effet, les abonnés « entreprises » auraient perçus dans leur grande majorité cet avoir tandis que les abonnés lambdas attendent toujours l’argent promis par le club depuis plus de deux mois. « Aucune information ne leur est par ailleurs parvenue sur les modalités d’organisation de la saison prochaine et l’application des mesures sanitaires » explique en conclusion le journal. Le flou règne donc quelque peu au PSG en ce qui concerne la gestion des supporters…