PSG : Paris grand gagnant de l'opération Neymar au mercato ?

Dans : PSG.

Privé de Luis Suarez et d’Ousmane Dembélé pour la fin de la saison, Barcelone éprouve les pires difficultés du monde en attaque. Pour combler ce gros bug, Neymar est la priorité du prochain mercato.

Dans son édition de ce mercredi, le quotidien Sport affirmait que le FC Barcelone ne lâchait pas Neymar d’une semelle, et allait encore tenter de le recruter cet été. Pour l’heure, on ne connaît pas encore la position du Paris Saint-Germain, qui s’était montré inflexible en août dernier mais qui changera peut-être d'avis cet été selon le parcours du PSG en Ligue des Champions. Selon Shaka Hislop, consultant pour ESPN et ancien gardien de West Ham et de la sélection anglaise, le Paris Saint-Germain n’aurait peut-être pas intérêt à s’opposer au départ de Neymar. Explications…

« Je pense que le transfert de Neymar à Barcelone se concrétisera cet été. Compte tenu de ce qu’il s’est passé l’été dernier, avec Messi qui souhaitait absolument le faire revenir à Barcelone, cela me paraît inévitable. Et puis, comme d’habitude, en janvier ou en février, la situation se tend dans le vestiaire du PSG avec quelques polémiques. Selon moi, le PSG doit faire le ménage dans son vestiaire en faisant partir certains joueurs et comme Barcelone a besoin de Neymar, ce transfert a beaucoup de sens selon moi » a indiqué l’ancien gardien de but de 51 ans, persuadé que le départ de Neymar pourrait également avoir une incidence positive dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Une explication qui tient la route, quand on sait que Neymar a parfois été au cœur de polémiques gênantes avec ses anniversaires, ses coups de gueule ou sa mise à l'écart pendant tout l'été 2019. Reste à voir quel sera l’avis de Nasser Al-Khelaïfi et de Leonardo sur la question.