PSG : Paris fixe le prix de Neymar, Barcelone est désespéré

Priorité absolue du FC Barcelone l’été dernier, Neymar est toujours un joueur du Paris Saint-Germain. Et visiblement, cela n’est pas près de changer…

Et pour cause, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont évalué à environ 200 ME la valeur marchande de l’ancienne star du FC Barcelone. Une somme colossale, que Barcelone n’était pas prêt à dépenser l’été dernier. La situation a-t-elle évolué depuis, alors qu’une offre du champion d’Espagne en titre est d’ores et déjà annoncée pour l’été prochain ? Selon les informations du Mundo Deportivo, la réponse ne fait aucun doute. Et elle ne va pas plaire aux Socios du Camp Nou…

Effectivement, le média catalan affirme que le FC Barcelone n’a toujours pas les liquidités pour s’offrir Neymar au mercato. En plus d’être incapable de s’aligner sur l’indemnité de transfert réclamée par le Paris Saint-Germain, le Barça n’a tout simplement pas les moyens d’offrir à Neymar un salaire équivalent à celui qu’il touche dans la capitale française. « Il n’y a pas de formule permettant de débourser autant d’argent pour un joueur aussi régulièrement blessé » ajoute le média catalan. Autrement dit, il y a très peu de chances de voir Neymar poser ses valises à Barcelone l’été prochain. A moins d’une grosse vente réalisée d’ici là par le club espagnol, ou d’un échange de joueurs avec Ousmane Dembélé ou Antoine Griezmann par exemple, comme évoqué par ailleurs ces dernières heures.