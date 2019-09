PSG : Paris félicité pour ce coup de maître à 0 euro

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En s’attachant les services de Keylor Navas en provenance du Real Madrid cet été, le Paris Saint-Germain a frappé un gros coup sur le marché des transferts. Surtout, le club parisien a enfin réglé un problème gênant et possède désormais un n°1 et un n°2. Et la doublure du Costaricien cette saison, ce sera une autre recrue : Sergio Rico, prêté par le FC Séville. Peu connu en France, cet international espagnol de 26 ans risque d’en surprendre plus d’un selon Benoît Trémoulinas, son ancien partenaire en Andalousie, qui estime que Paris a réalisé un très joli coup.

« Je connais bien Sergio Rico. En partant de Séville il y a 2 ans, je pensais qu’il serait dans le top 5 des meilleurs gardiens d’Europe. Il a stagné depuis 2-3 ans, à Fulham c’était compliqué pour lui mais en tant que numéro 2 je trouve ça cohérent. Parce que c’est un garçon qui a un état d’esprit irréprochable. C’est un travailleur qui ne fera pas d’ombre à Keylor Navas. Donc je trouve ça très cohérent de la part de Leonardo de l’avoir recruté » s’est félicité le consultant de La Chaîne L’Equipe. Reste maintenant à voir comment tout cela se goupillera entre Navas et Sergio Rico mais la hiérarchie a le mérite d’être claire. Et c’est déjà un gros changement.