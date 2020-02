PSG : Paris favori n°1 des Français en Ligue des Champions !

Dans : PSG.

Mardi, le Paris Saint-Germain sera sur la pelouse de Dortmund afin d’y défier le Borussia en 8e de finale aller de la Ligue des Champions.

Un choc très attendu dans la capitale, après les échecs des deux dernières années contre le Real Madrid puis Manchester United. Cette année, le PSG doit impérativement passer le cap des 8es de finale de la coupe d’Europe, s’il ne veut pas que son projet stagne sérieusement. A défaut de pouvoir toujours compter sur le soutien des fans de l’OL, de l’OM ou de l’ASSE en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain sera tout de même supporté en majorité par les Français durant la phase à élimination directe de la coupe d’Europe. Et pour cause, un sondage Odoxa réalisé pour RTL dévoile que les Français voient majoritairement le Paris SG comme le futur vainqueur de la Ligue des Champions.

Dans le détail, 27 % des Français interrogés pensent que le PSG soulèvera la coupe aux grandes oreilles en mai prochain, devançant ainsi le Real Madrid (17 %), le FC Barcelone (12 %), Liverpool (9 %), l’Olympique Lyonnais (8 %), Manchester City (4 %) et la Juventus Turin (4 %). Les Français sont donc très optimistes, eux qui placent notamment l’OL devant le champion d’Angleterre et devant le champion d’Italie en titre. Lorsque le sondage se concentre uniquement sur les fans de football, le PSG est toujours premier puisque le club de la capitale récolte 29 % devant le Real Madrid avec 19 %. La preuve qu’une partie importante des Français souhaite voir le Paris SG briller sur la scène européenne, contrairement à ce qui est régulièrement véhiculé sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Leonardo voulait stopper le négatif à l’approche des grands rendez-vous européens, la France lui offre du positif et de l’amour. Le directeur sportif du PSG appréciera…