PSG : Paris exigeait 100ME plus Dembélé et Semedo pour Neymar !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Dans cette partie de poker entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone dans le dossier Neymar, la seule chose qui semble crédible et que jamais le PSG ne lâchera la star brésilienne s'il n'y a pas du cash dans la transaction. Et ce mercredi le Mundo Deportivo confirme que si effectivement le Paris SG est prêt à envisager un transfert de Neymar au Barça, la première contre-offre de Leonardo envoyée aux dirigeants du club catalan exigeait en plus d'Ousmane Dembélé et Nelson Semedo un chèque de 100ME encaissé sans délai, le Paris Saint-Germain estimant l'opération totale à 250ME.

Mais la réponse du FC Barcelone a été négative, ce qui a renvoyé tout le monde à la table des négociations, le Barça semblant vouloir insister pour un prêt avec option d'achat obligatoire. Cette insistance espagnole prouve également que malgré son désir énorme de faire revenir Neymar, Josep Maria Bartomeu n'a pas les moyens financiers de s'offrir le Brésilien lors de ce mercato 2019. En refusant d'inclure du cash et en insistant pour un paiement décalé dans le temps, le président barcelonais montre ses limites actuelles. Reste à savoir si d'ici le 2 septembre une solution sera trouvée, l'impression générale étant que l'on tourne en rond dans le dossier Neymar.