PSG : Paris-Etoile Rouge truqué ? La police galère et n'a aucune preuve

Le 3 octobre 2018, le Paris Saint-Germain pulvérisait l'Etoile Rouge de Belgrade 6-1 au Parc des Princes en Ligue des champions, et quelques jours après cette impressionnante victoire, l'UEFA prévenait le Parquet national financier en France qu'il y avait des soupçons de truquage du côté serbe sur cette rencontre, puisqu'un dirigeant de Belgrade aurait misé 5ME sur une défaite de son équipe par cinq buts d'écart. Si le PSG n'a rien à se reprocher dans cette supposée affaire, la police a pris ce dossier au sérieux.

Et c'est dans le cadre de cette enquête que Stefan Pantovic, directeur des opérations de l’Etoile Rouge, et Mitar Mrkela, le directeur sportif du club serbe éliminé depuis de la Ligue des champions, ont fait l'objet mardi d'une audition afin de présenter les éléments qui tendent à prouver que cette histoire est bidon. Car comme l'explique L'Equipe, si l'informateur qui a donné le tuyau à l'UEFA est toujours recherché afin qu'il communique de nouveaux éléments, pour l'instant la police n'a strictement aucun début de preuve qui tendrait à faire croire que les joueurs serbes ont levé le pied face au PSG et surtout que 5ME ont été misés sur ce match. L'affaire pourrait donc faire pschitt...