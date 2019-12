PSG : Paris et Thomas Tuchel, c'est mort

Dans : PSG.

Même si le Paris Saint-Germain est solidement installé en tête de la Ligue 1 et toujours qualifié pour la Ligue des champions, la situation de Thomas Tuchel semble de plus en plus précaire Le coach allemand du PSG n'arrive plus à gérer les stars que sont Neymar et Mbappé.

Thomas Tuchel a beau avoir un contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2021, le technicien de 46 ans sait pertinemment que son avenir est totalement lié aux résultats du PSG et que du côté de Doha on n’hésitera pas à le virer si cela tourne mal. Et même si Paris est plutôt en bonne position après cette première partie de saison, on sent bien qu’entre Thomas Tuchel et certains joueurs la situation s’est singulièrement tendue, et cela d’autant plus que le projet de jeu du PSG ne ressemble plus à rien, Neymar et Kylian Mbappé étant les vrais patrons du club de la capitale.

Pour Ludovic Obraniak, il est évident que l’ère Tuchel touche à sa fin au Paris Saint-Germain, sans même avoir besoin de parler de Kylian Mbappé. « Je crois que l’histoire avec Thomas Tuchel est morte au PSG. Il faut passer à autre chose le plus vite possible. Ce Paris-là nous propose la même chose depuis trop longtemps. Moi je suis admiratif du talent quand il est au service du collectif. Là, le talent il s’exprime seul et éteint même des joueurs autour. Les meilleurs matches du PSG, ils ont été sans Neymar ni Mbappé. Dès qu’ils sont là les deux, ils vampirisent tout. Il n’y a pas de jeu collectif or c’est ça qui peut te mener loin, dans le dernier carré. C’est pour cela que je dis que l’histoire, elle est morte avec Thomas Tuchel. Il ne se passe plus rien au PSG, il n’y a pas de correction apportée », explique l’ancien joueur et désormais consultant sur RMC. Reste à savoir si Thomas Tuchel, qui n’a pas été choisi par Leonardo, ira au bout de la saison actuelle et qui pourra éventuellement le remplacer. Il ne fait cependant aucun doute que du côté du directeur sportif brésilien du Paris Saint-Germain on doit avoir une petite idée.