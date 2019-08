PSG : Paris et Neymar, un risque énorme assumé par le Qatar

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Leonardo l'a annoncé ce samedi avant la conférence de presse de Thomas Tuchel, des discussions ont été entamées pour un éventuel départ de Neymar du Paris Saint-Germain lors de ce mercato. Si le directeur sportif brésilien n'a pas voulu en dire plus sur les clubs susceptibles de postuler pour l'accueil de la star du PSG, tout le monde pense évidemment au FC Barcelone et au Real Madrid. Reste maintenant à finaliser des négociations sachant que l'Emir du Qatar, décideur final dans ce dossier, veut privilégier les Merengue.

Pour Dominique Sévérac, le Paris Saint-Germain se lance dans une opération à hauts risques où le PSG peut tout gagner...ou perdre. « Le FC Barcelone et le Real Madrid ont tout interêt à faire traîner en longueur la situation pour qu’elle explose et pour que le PSG soit obligé de vendre Neymar au dernier moment. Mais, le Paris Saint-Germain a aussi des volontés de ne pas le brader (...) Le PSG veut sortir la tête haute du dossier Neymar. Pour l’instant, Paris gère très bien ce dossier mais il va quand même se pourrir le mois d’août car il faut attendre la décision, la négociation et savoir si Neymar part ou reste. Et à quel prix et dans quel club », fait remarquer, dans une vidéo, le journaliste du Parisien, qui se demande jusqu'où Doha Poussera le curseur dans le dossier Neymar.