PSG : Paris et les gardiens de but, Al-Khelaifi est nul

Depuis que Qatar Sport Investments a acheté le Paris Saint-Germain en 2011, le club de la capitale a empilé les gardiens de but sans que l'on comprenne totalement la logique des choses. Et la saison passée, avec la venue de Gianluigi Buffon, a ajouté à la confusion totale, le portier italien étant déjà reparti à la Juventus, tandis que Kevin Trapp a lui été transféré à Francfort. Résultat, le PSG va recruter un nouveau gardien de but, et la question se pose de savoir si Nasser Al-Khelaifi et Leonardo doivent s'offrir un cador...ou faire d'Alphonse Areola le vraie et indiscutable patron à ce poste.

Ancien gardien du Paris SG, Mickaël Landreau est presque scandalisé de la manière dont le PSG traite le champion du monde français. « Je ne comprends pas la stratégie globale du PSG depuis plusieurs années. À un moment donné, soit tu as la possibilité de prendre un autre n°1, qui fait partie des six meilleurs du monde, tu le signes et tu lui dis maintenant c’est toi le n°1 ou alors tu dis à Areola qu’il est le n°1, mais pour l’instant ce n’est pas le cas. Pour moi, Alphonse devrait être annoncé haut et fort n° 1. Je ne comprends pas, je trouve qu’ils se tirent une balle dans le pied depuis des mois. Il faut annoncer clairement que ce gardien-là soit n°1. Et puis si jamais un jour ils estiment qu’il y a un meilleur profil, tu le prends, tu le signes et là ça change », a confié, sur Canal+, celui qui est redevenu consultant pour la chaîne cryptée après une courte expérience d'entraîneur à Lorient.