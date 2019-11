PSG : Paris est une équipe paresseuse, la critique tombe !

Dans : PSG.

Samedi après-midi en Bretagne, le Paris Saint-Germain n’a pas réalisé un grand match face à Brest (1-2), arrachant une courte victoire grâce à son buteur Mauro Icardi.

La différence est flagrante entre le PSG version Ligue 1 et l’équipe de Thomas Tuchel en Ligue des Champions. Assurément, le champion de France en titre doit trouver plus de régularité afin d’afficher un meilleur niveau en championnat. Interrogé à ce sujet sur RMC, Ludovic Obraniak a estimé que le Paris Saint-Germain devait faire preuve de plus de motivation et de moins de paresse en Ligue 1 afin de montrer un bien meilleur visage. Car face à Dijon puis à Brest, ce n’était clairement pas du grand PSG…

« Tu as l’impression que le PSG, il a un jumeau maléfique qui apparaît. Avant c’était de temps en temps mais au fil du temps, ce jumeau maléfique, il apparaît de plus en plus souvent. Il prendrait presque le dessus. Tu as une équipe qui peut-être flamboyante et plaisante à voir jouer et puis tu vois une équipe, parfois, qui est suffisante, paresseuse, en manque d’inspiration, pas motivée. Avec un entraîneur qui fait des choix qui sont discutables » s’est agacé l’ancien milieu de Lille sur l’antenne de RMC. Reste maintenant à voir si Thomas Tuchel parviendra à trouver les ressorts pour faire du PSG une équipe aussi effrayante en Ligue 1 et en Ligue des Champions.